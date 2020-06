IMELINE RETSEPT: mahlane Kikase broilerišašlõkk kooresalatiga! 

Oma armsa pundiga otsustasime proovida Eesti Grilliliidu poolt aasta 2015 šašlõkiks valitud Kikase Broileri šašlõkki. See on eriti mahlane ja ideaalselt klassikaline broilerilihast valmistatud šašlõkk. Nii lihtne, aga samas tõeliselt hea, et väärib igati oma tiitli nime! Broileri šašlõkk sobib ka ahjus küpsetamiseks. Kes soovib toekamat lõuna- või õhtusööki, siis sinna juurde sobib keeta ka tatart või riisi. Eriti hästi kujutan ette sinna kõrvale kollast sidruniriisi või hoopis metsikut riisi läätsedega… mmm!

Salati tegemisel oli meil seekord üks väike nipp. Nimelt kasutasime spetsiaalset salativiilutajat. Taas külastades meie ühte lemmikpoodi Apelsini, leidsime sealt palju kasulikke ja häid köögitarvikuid, millega lihtsustada kokkamist. Vahel on lihtsalt see hakkimine nii tüütu ja eriti siis, kui on kiire ka! Selliseid tarvikuid saab kasutada ära ka toitude kaunistamisel, näiteks teha porgandist või kurgist spiraale. Tegime pilti kõikidest nendest tarvikutest, mis me endale soetasime. Selle suurema salatviilutajaga saime väga kiirelt salatimaterjali hakitud ning üle jäi vaid lisada koor ja maitsestada. Samal ajal, kui salat saab hakitud ja maitsestatud, valmib ka šašlõkk… ei saa küll öelda, et grillimine oleks tüütu ja pikk ettevõtmine.