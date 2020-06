Martin Helme: Euroopa taaskäivitamise kava on meie erakonna jaoks päris raske kompromiss 

Rahandusminister kinnitab, et valitsus võttis EKRE erineva seisukoha arvesse. "Valitsuse seisukohtades on tõstatatud üles päästeplaani vastuolu aluslepingutega ning nõue, et tuleb teha sõltumatu juriidiline analüüs. On selgelt ja mitmes kohas tõmmatud maha rasvane punane joon, et ühine maksupoliitika või maksude ühehäälsuse kadumine ei ole vastuvõetav. On toodud ära meie nõue, et koos kuluotsuste tegemisega tuleb ka kokku leppida kuidas (mille arvelt) toimub tagasimaksmine. On ära fikseeritud, et silmamoondus, nagu oleks EL võlg kuidagi lahutatav liikmesriikide võlast, ei ole vastuvõetav. Soovime vaadata üle liikmesriikide eelarvereeglid olukorras, kus EL enda eelarvereeglid on sisuliselt reegliteta - see on väga tähtis. Nii nagu ka see, et kui asi on mitme läbirääkimisvooru järel uue kuju saanud, siis lõppotsuse peab tegema riigikogu suur saal."