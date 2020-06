Maailm SÕIT AMEERIKA MÄGEDEL: Trumpi ja Kimi esmakohtumisest möödub kaks aastat Aare Kartau , täna, 15:02 Jaga: M

Kim Jong-un ja Donald Trump kohtusid esmakordselt kahe aasta eest Singapuris, kust lahkuti sõpradena. Foto: Reuters/Scanpix

USA president Donald Trump ja Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un kohtusid esimest korda täpselt kaks aastat tagasi Singapuris. Sellesse ajavahemikku on jäänud tõuse ja mõõnu. Kahe riigi suhtluse keskpunktiks kujunenud tuumakõnelused on ilmselt parandamatult rappa jooksnud ja positiivseid arenguid on keeruline ette kujutada.