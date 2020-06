KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 7,59 miljonit diagnoositud nakatunut, 423 000 surma ja 3,84 miljonit tervenenut. India olukord halveneb 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 089 701. Eile tuvastati riigis 23 300 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 15 riiki: Brasiilia (805 649), Venemaa (502 436), India (298 283), Suurbritannia (291 409), Hispaania (289 787), Itaalia (236 142), Peruu (214 788), Saksamaa (186 795), Iraan (180 156), Türgi (174 023), Prantsusmaa (155 561), Tšiili (154 092), Mehhiko (133 974), Pakistan (125 933) ja Saudi Araabia (116 021). Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud kokku üle 50 000, on veel Kanada, Hiina, Bangladesh, Katar, Belgia, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Valgevene.

Brasiilias tuvastati eile lausa 30 465 ja Indias 11 128 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Venemaal (8779), Peruus (5965), Pakistanis (5834) ja Tšiilis (5737). Koroonaviirus levib hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2,15 miljoni nakatunu ja uusi juhtumeid lisandub muu maailmaga võrreldes aeglaselt.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 116 034. Eile lisandus 904 surma – võrdluseks teatati Brasiilias 1261 surmajuhtumist. Üldarvestuses on veel teisel positsioonil Suurbritannia 41 279 ohvriga, ent tõenäoliselt möödub 41 058 surmaga Brasiilia homme selles arvestuses Euroopa riigist. Neile järgnevad Itaalia (34 167), Prantsusmaa (29 346), Hispaania (27 136), Mehhiko (15 944), Belgia (9636), Saksamaa (8851) ja Iraan (8564). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 22 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud üle 181 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (502 436/6532), Rootsi (48288/4814), Soome (7064/325), Leedu (1752/74), Läti (1094/26).

Lõuna-Korea laiendas sotsiaalsete piirangute reegleid

Aasia riik väidab, et peab kinni oma intensiivse ennetuse ja hügieeniga seotud juhtnööridest – kuni igapäevaste uute nakkuste arv ei vähene ühekohaliseks numbriks, pole leevendusi oodata. Ehkki Lõuna-Korea ei kehtestanud karantiini, saadi koroonaviiruse vastu võitlemisel hästi hakkama. Viimasel ajal on riigis tekkinud uusi koldeid ja igapäevane uute nakatunute arv on 50 ringis.

Kui peagi uute juhtumite lisandumine langustrendi ei näita, tuleb tervishoiuminister Park Neung-hoo sõnul riigis taas range sotsiaalne distantseerumine kehtestada.