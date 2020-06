Muistne ja ebaseaduslik: paisjärve omanik ja riigiametid ei oska kuidagi kokku leppida 

Maanteeameti Lõuna regiooni strateegilise planeerimise juhi Urmas Metsa sõnul on sel suvel kavas avariiremondi korras teha korda silla sambad, kust üle paisu voolav vesi on kivid lahti uhtunud. Restu silla kapitaalremondi projekti koostamine on aga alles algusjärgus. Metsa kinnitusel on tööde tegemiseks vaja alandada veetaset, kuid sügisel on järv tagasi: „Maanteeameti huvi on avalikult kasutatava tee säilitamine, meie huvi ei ole keskkonda muuta.“