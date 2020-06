Maailm HIPIOKUPANDID: Seattle’i linna meeleavaldajad kuulutasid välja oma „autonoomse tsooni“ Toimetas Greete Kõrvits , täna, 15:44 Jaga: M

GALERII

„Tere tulemast Capitol Hilli Okupeeritud Protestitsoon,“ kuulutab tänavale maalitud kriidijoonistus. Foto: AP/Scanpix

USA president Donald Trump kurjustab Seattle'i linnapeaga, et too linna jälle enda kontrolli alla saaks. Protestijad nimelt kuulutasid möödunud nädalal keset Seattle't välja omaenese tsooni, sodisid politseijaoskonna sildi üle „rahvajaoskonnaks“ ning sundisid korrakaitsjad piirkonnast lahkuma. Neljapäeval tungisid tuhanded meeleavaldajad linnavalitsuse hoonesse, kus skandeerisid, et linnapeal tuleb ametist tagasi astuda. Hipikommuuni innukus ei rauge ja isetegevus jätkub ka uuel nädalal. Olenevalt sellest, kellelt küsida, valitseb tsoonis kas lõbus peomeeleolu või hakkavad protestijad juba maffialikke võtteid kasutama.