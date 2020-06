Kommentaar Otto Oliver Olgo | Kas kriisiaja julgeim tegu ongi kohapealne blacklivesmatter-aktivism? Otto Oliver Olgo, pikk kommunikatsioonispetsialist , täna, 11:13 Jaga: M

Kiitus neile Eesti noortele, kes viitsivad rahmida, et tõsta USA rassirahutuste ajal esile ka Eestis levinud rassismi. See on linnanoore perspektiivist üks julgemaid kohalikke tegusid viimase nelja kuu vältel, mil maailma on räsinud meditsiini- ning majanduskriis.