Eesti uudised Valitsus täpsustas riigipiiri ületamise järgset liikumisvabaduse piirangut Toimetas Merilyn Närep , täna, 19:17 Jaga: M

Foto: Erki Pärnaku

Valitsus täpsustas oma varasemat korraldust ning nägi ette, et inimesele, kes saabub Eestisse Covid-19 suurema nakatumisjuhtumitega riigist, kehtib 14päevane liikumisvabaduse piirang. Varasemalt nõuti karantiini, kuid õigusselguse huvides täpsustati korralduse sõnastust liikumisvabaduse piiranguga.Nii nagu praeguses regulatsioonis, nähakse täpsustatud korraldusega ette, et liikumisvabaduse piirangut kohaldatakse nakkuse peiteajaks ehk 14 päevaks. See tähendab inimese elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumise keeldu, välja arvatud tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või inimese elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral. Samuti võib kodust lahkuda tervishoiuteenuse saamiseks või kui muul viisil ei ole võimalik hankida toitu, esmatarbekaupu või ravimeid.Valitsuse otsusega ei muudeta kehtestatud loetelu inimestest, kellel on lubatud riigipiiri ületamisel Eestisse siseneda. Samuti ei muudeta kehtestatud erandeid, kellele liikumisvabaduse piirangu nõue riiki