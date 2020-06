Voldemar Kolga | Pillirooaed ja sotsiaalne distantseerumine 

Nii ehitame maja ümber aiad, paneme kasvama hekid, et mitte näha seda, mis toimub mu kinnistu taga. Riigid ehitavad piirimüüre, et mitte näha-kuulda, mis toimub teisel pool piiri. Parem on üleaedsetest mitte midagi teada.

Korralik peremees-perenaine on ümbritsenud oma suvila hekiga, mille taha pole midagi näha. Parimad on tihedad kuusehekid. Kui aga hekki ei ole, siis saab poest osta pilliroost aia, mis kinnitatakse võrkaia külge. Pillirooaed pole nii efektiivne, kuna midagi ikka paistab läbi. Pealegi ei kesta kaua. Pillirooaed on pigem märk, et ära uudishimutse, ära vaata minu poole.

Selline individualism ignoreerib antropoloogilist tõsiasja, et inimesed ei ole erakud või üksikud hundid. Inimesed on sisse kirjutatud sotsiaalsetesse suhetesse, elades ja töötades koos teistega. Tegelikult vajab ka kõige suurem individualist teisi inimesi, et ellu jääda. Inimesed on sotsiaalsed olendid ja mis huvitav - sotsiaalsus kasvab häda korral.

Nii pani mind Hollandis üllatama, et akende ees pole meile nii tavalisi kardinaid. Vaadake kui ilus maja mul on, vaadake uut mööblit. Hollandlastel ei ole midagi varjata võõraste ees, mis meile on kummaline, kuna võõras on potentsiaalselt varas. Hollandlaste avatud akende traditsioon on vana. Pärineb ajast, kui mehed läksid merele, siis oli naabritel hea vaadata, kas koju jäänud naine on ikka ok. Naabrivalve!

Tuleb tõdeda, et sotsiaalsel distantsil on ka varjukülg, millest ei taheta rääkida. Nimelt ründab sotsiaalne distantseerumine meie inimlikkust. See tähendab, et paneb tundma hirmu teiste suhtes, surub maha inimese loomuliku empaatia ja kaastunde.

Et mitte olla üldsõnaline toon katke eaka mehe kirjast, kelle naine on haiglas. Ta kirjutab, et „abikaasa juurde ei pääsenud mitu kuud karantiini tõttu - viimati olin 5. märtsil ja siis nägin uuesti 1. juunil. Praegu lubatakse graafiku alusel kord nädalas tunniks ajaks, nii saan varsti jälle minna“.

Nii toimib ebainimlik sotsiaalne distantseerimine. Inimlikkust represseeritakse. Samal ajal on haiglates kindlasti olemas ruumid, kus inimesed saaksid privaatselt kohtuda. Võib ju enne kohtumist teha koroonaviiruse testid, et kindel olla. Ja inimestel jääb inimlikkus alles.