Kuidas paindlikkus ja loovus said kriisi ajal tööelu võtmesõnadeks? 

„Läinud periood pani inimesi mõtlema osa tööde vajalikkuse üle. Samal ajal tõusid vähemalt korraks au sisse täiesti uued ametid: laotöötajad, kaubakomplekteerijad, kassapidajatest said suisa kangelased,“ näeb Saar-Veelmaa tööturul muutusi.



Kolm aastat tagasi Linnalehele intervjuud andes ütlesid, et tööelus on üks tulevikupädevusi virtuaalse koostöö oskus ehk võime teha koostööd nii, et silmast silma ei kohtu. Pandeemiaaeg ongi nüüd sellise olukorra tekitanud. Kas tööturg on täielikult muutunud?

Kui ma mõtlen selle peale, mida mu nõustatavad või kliendid on rääkinud, siis võib öelda, et tööturg on tõesti mitmeski mõttes muutunud. Siin ei ole juttu ainult virtuaalsetest oskustest. See oli küll kõige esmasem asi: kui koos enam olla ei saanud, siis järgnes paljudes ettevõtetes kodukontoritesse kolimine. Tuli olla paindlik ja asuda kaugtööd tegema. Organisatsioonidel tuli rinda pista küsimustega, kas oskused ja IT-seadmed peavad sellele kõigele vastu.

Minu meelest on selle taga aga suurem teema, mis Pandora laekana on avanenud. Kõik tööd ei ole enam justkui võrdsed. Osa tööde kohta tekib praegu küsimus, kas neid üldse on vaja. Kriisis tekkisid samal ajal justkui sellised n-ö ellujäämise ametikohad, inimesed näiteks läksid lattu tööle ja tundsid end kangelasena, aidates kokku panna e-poodide toidupakke. Samal ajal paljud vahendajad või müügimehed võisid tunda, mis see nüüd üldse oli, mida nad seni tegid. Paljude tööde mõttekus pandi küsimärgi alla.

Väga huvitav oli jälgida mõningate ametikohtade populaarsuse kasvu. Nagu reklaamiski oli: kassapidajast sai korraks staar. Laiemas pildis hakkab nägema, et kui me üht ametit väärtustame, kas siis sellega koos kasvab ka selle ameti uhkus. Kas palgad hakkavad nendes ametites tõusma või jääb nii nagu praegu, et töötajate voolavus on väga suur.

Märkasin sedagi, et kriisi ajal hakkasid inimesed rohkem mõtlema, kuidas nad ise saavad teiste jaoks kasulikud olla. Kodanikualgatus muutus tugevamaks. Näiteks meie asumis Kassisabas hakkas keegi pestot tegema ja seda väikese tasu eest müüma. Inimeste ettevõtlikkuse ruum läks mingis mõttes korraks aktiivsemaks. Igaüks mõtles, mida tema saab teha, kuidas aidata. Mõni hakkas näiteks lastele koduõppeks arvuteid koguma. Need ei ole küll otseselt näited tööelust, aga see on selgelt väärtuste loomine. Need on väga head näited.



Ja nendest ühiskondlikest tegevustest võib mõne jaoks välja kujuneda ju ka tulevikutöö?

Täpselt.

Mõnes mõttes oli see aeg kõigi tööorganisatsioonide jaoks uus algus. Nendel, kes mõtlesid, et kannatame hambad ristis ära, ega vaadanud seda kui uut aega või uut võimalust, oli kindlasti raske. Aga need, kes mõtlesid, et selge, nüüd ongi teistmoodi aeg, milliseid muutusi tuleb teha, milliseid oskusi on vaja kärmelt õppida, milline tehnoloogia meid aitab – nendel oli tohutu innovatsioonipuhang.



Kas võib öelda, et mõnes mõttes needsamad paindlikkus ja loovus, millest sina ja teised töökoolitajad on palju rääkinud, pandigi kriisiajal proovile? Et kes sai hakkama, kes mitte?