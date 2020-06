Juhtkiri | Kas opositsioon on konstruktiivne? 

Sümboolne arv, tähistamaks võimalust, et ERJK ärakaotamisega jääksid edaspidi piisavalt uurimata eraisikutelt saabuvad kahtlased annetused nagu Keskerakonnale laekunud 50 000 eurot, mille päritolu uurib nüüd prokuratuur?

Poliitiliseks teatriks hea küll, aga kas me päriselt soovime, et opositsioon kulutaks oma kallist tööaega viie kõrge paberivirna jagu – õnneks esitati need siiski elektroonilisel kujul – lausete genereerimisele, mis pole mõeldud muuks kui riigikogu töö blokeerimiseks?

Muudatusettepanekute läbihääletamine võtaks terve aasta, sedagi ühegi pausita. Päris tõsi pole seegi, et opositsiooni – Reformierakond on lubanud sotse põhiseaduskomisjonis toetada – vigurdamine ei jäta valitsuserakondadele muud võimalust, kui seaduse muutmisest taganeda.

Võime näha hoopis eelnõu esitamist valitsuse poolt, sidudes selle vastuvõtmise usaldusküsimusega. Nagu juhtus aasta alguses pensionireformi eelnõuga, millele Reformierakond esitas 739 samuti suuresti sisutut muudatusettepanekut. Mõistlikke parandusi, mille seadustamiseks survet avaldada, on ju küll.

Paraku olnuks koalitsioonisaadikuil oluliselt kõvem pähkel närida: kas anda oma isiklik heakskiit eelnõule, mis paistab välja ühe korduvalt sekeldustesse sattunud erakonna kättemaksuoperatsioonina rahastamise järelevalvajate vastu, ja lükata kõrvale erakondade rahastamise järelevalve tõhustamist päriselt toetavaid ettepanekuid, või olla sisuliselt valiku ees, kas valitsus kukub.

Raske uskuda, et teisel juhul koalitsiooni hääli „kaotsi“ läheks. Laiemalt on aga küsimus selles, kas muutumas on parlamendi töökultuur, kui varem olid usaldusküsimused reserveeritud üksnes kriisisituatsioonideks, näiteks majanduskriisiaegseteks kärbeteks.