Maailm UUS JUHTLÕNG: kas Madeleine McCanni röövis pedofiilist sakslane? Juhan Mellik , täna, 16:39 Jaga: M

HAIGE INIMENE: Christian Brückneri kuritegude nimekiri on pikk. Foto: Portugali politsei

Kuigi rohkem kui kümme aastat tagasi Portugali hotellitoast seletamatul moel kaduma läinud Madeleine McCanni uurimisse on ootamatult ilmunud uus põhikahtlusalune, ei pruugi tüdruku vanemad veel sugugi meelerahu saada. Kindel pole isegi see, et asi jõuab kohtusse.