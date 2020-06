Eesti uudised Kõrvemaa kaitsealal keelustatakse linnujaht aastaringselt, jahimehed pole sellega nõus Marvel Riik , täna, 16:15 Jaga: M

Jahimeeste seltsi hinnangul pole jahikeeld otstarbekas sinikael-partidele, hanedele ja valgepõsk lagledele – nende arvukus on tõusuteel ja seega suurenevad tekitatavad kahjud. Foto: Kollaaž (Aldo Luud, Siim Lõvi / Ekspress Meedia

Keskkonnaametis valmiva uue Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu järgi on linnujaht Kõrvemaal aastaringselt keelatud. „Eesti Ornitoloogiaühing on kindlal seisukohal, et rabas ei tohi linnujahti lubada, kuna alal on üheks kaitse-eesmärgiks lindude rändepeatuspaikade kaitse, samuti on tegemist Natura 2000 võrgustikku kuuluva rahvusvahelise linnualaga,“ selgitas keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhtivspetsialist Riina Kotter.