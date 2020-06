Oled sa kindel, et sinu kehas ei ole B1-vitamiini puudust?   

Foto: Envato Elements

Tihti väidetakse, et tänapäeval B1-vitamiini puudust eriti ei teki, sest inimeste toidulaud on piisavalt mitmekesine. Samas näitavad mitmed uuringud (ka TAI toitumisuuring, vaata siit ), et paraku ei söö inimesed tegelikult mitmekesiselt ning tasakaalustatult. Mis siis, kui sinu organism kannatabki B1-vitamiini puuduse all ning sa lihtsalt ei tea seda?