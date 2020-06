Mart Soidro | Kas ema südant tunned sa? 

„Suurte arvude seadus” (1978) on veidi abstraktne ega kutsu lugejat sulnil suveõhtul kaasa mõtlema. Pealegi pole 50 000 kes teab mis suur number. Võrreldes 1,27 miljoniga. „Meie pole süüdi” (1984) annaks ehk alljärgneva loo olemuse kõige täpsemalt edasi. Paraku oleme seda ütlust erinevates varjundites kuulanud Jüri Ratase ja tema peasekretäri Mihhail Korbi suust viimastel nädalatel tüütuseni. Seega jääb „Kas ema südant tunned sa?” (1988). Kindla peale minek, sest omal ajal trükiti seda küllaltki keskpärast lugu 115 000 eksemplari. Lydia Koidula algse versiooni – truuduse, armu ja õnne pelgupaiga oli Kaugver asendanud allakäigutrepiga, millele olid astunud teose 16-aastane peategelane ja tema semud. Seega hoopis teine tubakas.

Sissejuhatus on tehtud, läheme nüüd erakondade rahastamise järelevalve juurde tagasi!

Peaminister ei tabanud märki

Jüri Ratase kibe töönädal algas sportlikult. Tõmbas dressi selga ja osales Eesti korvpalli 100. sünnipäeva raames naiste ja meeste koondiste kaptenitega trikivõistlusel, kus üritati Stenbocki maja rõdult visata pall korvi (ERR, 8.06.2020). Maitse asi, kas sellist palagani tasus korraldada pärast Lihula tragöödiat, aga see selleks. Peame arvestama, et Ratase puhul on tegemist pehmeid väärtusi propageeriva kossumehega, kunagise Eesti noortekoondise vahetusmängijaga.

Kuigi pressiteade kinnitas, et peaminister oli tabamisele väga lähedal, siis videoklippi vaadates kinnitas minu silm vastupidist. Võta või jäta, Ratas oli roostes – ta ei jaksanud korvinigi visata, mis me veel korvi tabamisest räägime! Kogu see ettevõtmine äratas kahtlusi, mida süvendas asjaolu, et operaator magas Siim-Sander Vene võiduviske maha. Aga peaministri röögatus oli nii vägev ja usutav, et küllap pall lõpuks ikka korvi kukkus. Kas just Stenbocki maja rõdult või sealt alt mõne kuldse käega turvamehe käe läbi, on muidugi iseasi. Videoklipp tulnuks monteerida usutavamalt, sest isegi korvpallikauge vaataja sai aru, et Vene viimase viske ja Ratase röögatuse ajaline vahe on liialt napp, et pall ei võinud isegi teoreetiliselt korvi sopsata.

Paar tundi hiljem oli peaminister spordisärgi vahetanud pintsaku vastu ja vastas ajakirjanike küsimustele, miks ta tagastas 50 000 eurose annetuse ühele EKRE endisele liikmele.

„Ma ju mõistan väga selgelt, et arvestades Keskerakonna ajalugu, siis need nõuded meie erakonnale ongi kõrgemad. See on minu otsus, et me kanname selle tagasi ja ei võta seda annetust vastu. Tulenevalt siis ka sellest viimasest loost Eesti Ekspressis (6.06.2020; M.S.). Arvan, et Keskerakond on siin eetiliselt käitunud ja raha tagastanud.”