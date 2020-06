Norra paremäärmuslik mošeetulistaja mõisteti 21 aastaks vangi 

Hambuni relvastatud Manshaus tungis Al-Noori mošeesse eelmise aasta augustis. Noor norrakas tulistas mošees mitu lasku, ent keegi ei saanud tõsiselt viga – hoones oligi tol hetkel vaid kolm meest. 65aastane Pakistani õhujõudude veteran Mohammad Rafiq suutis Manshausi maha murda ja relvituks teha. Peagi pärast intsidenti leidsid ametivõimud Manshausi kodust noore naise surnukeha – too oli noormehe 17aastane Hiina päritolu kasuõde. Manshausi rünnakut käsitleti kui paremäärmuslikku terroriakti. Politsei leidis tõendeid selle kohta, et noort norrakat inspireeris Uus-Meremaa mošeetulistaja Brenton Tarrant, kes tappis mullu märtsis 51 inimest.

Kohtunik Annika Lindstroem luges kohtus ette, et Manshaus oli enne rünnakut külastanud neonatside veebilehti, sealhulgas sellist, mis kutsus üles rassipõhisele kodusõjale. Süüalune ütles ise, et läks mošeesse „eesmärgiga tappa võimalikult palju moslemeid“. Samuti avaldas ta imetlust Christchurchis veresauna korraldanud Tarranti suunas. Sarnaselt Uus-Meremaa mõrtsukaga kandis ka Manshaus rünnaku ajal kiivrikaamerat ja filmis tulistamist, ent ta ei suutnud internetis otsepilti üle kanda. Muuhulgas rääkis norrakas kohtus, et tema eeskujudeks on Adolf Hitler ja Anders Breivik.