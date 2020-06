Soome leevendab reisipiiranguid lähiriikidega, ent jääb Rootsi suhtes karmiks 

Soome kaotab sisepiirikontrolli reisijatele Eestist, Lätist, Leedust, Taanist, Norrast ja Islandist. Seevastu Rootsi suhtes jäävad piirangud suures osas samaks. Siseminister Maria Ohisalo sõnul on selle põhjuseks Rootsi epideemiline olukord. „Haiguspuhangu praegune seis seda ei võimalda,“ tõdes Ohisalo. Välisminister Pekka Haavisto kinnitas, et Soomes on muutunud koroonaviiruse situatsioon rahulikumaks. Ta avaldas lootust, et peagi saavutatakse suuri edusamme ka Rootsis. „Usun, et muudatused on mõlemal pool piiri mõistetavad, ehkki see takistab kindlasti normaalset suhtlemist,“ kirjeldas Soome välisminister läänenaabrite situatsiooni.

Ka Eesti välisminister Urmas Reinsalu teatas tänasel pressikonverentsil, et 15. juunist kõrvaldab Soome sadamast piirikontrolli ja kõik eestlased saavad piiranguteta põhjanaabrite juures käia.

Ehkki reisipiiranguid leevendatakse, toonitas Soome välisministeerium, et soovituslik on ebavajalikke turismireise vältida. Ohisalu sõnul kinnitatakse piirikontrolliga seotud otsused reedel toimuval valitsuse istungil. Üldised piiriliikluse piirangud vaadatakse üle järgneva kahe nädala jooksul. Teede- ja kommunikatsiooniminister Timo Harakka kinnitas, et sel ajal arutatakse tõenäoliselt piiriliikluse avamist teiste Schengeni riikidega. Sotsiaaldemokraadist ministri hinnangul on Euroopa Liidu peamine eesmärk pandeemia arengut jälgida ja proovida reisimist võimalikult palju avada.