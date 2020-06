Eesti uudised „Lootused on alla käinud.“ Maasikakasvatajad ei tea jätkuvalt, kellega hakatakse marju korjama Marvel Riik , täna, 14:08 Jaga: M

Üks halvim stsenaarium suurtaludel oleks see, et talurahvas korjab olemasoleva tööjõuga põllult nii palju marju kuis võimalik ja võimaldaks soovijatel enditel endale korjata. See aga tähendaks, et inimesed jätaksid väikesed marjad korjamata, taimed läheksid mädanema. Foto: Joosep Martinson

Jaanipäeva paiku peaksid suurpõllud olema noppevalmis. Kelle kaasabil maasikasaak põldudelt kätte saadakse, see paneb maasikakasvatajaid sõnu otsima. „Elama ja näeme. Ei oska kommenteerida, kes on tulemas ja kui paljudega,“ ütles Põlvamaal Joosepi talus maasikakasvatusega tegelev Ranet Roositalu. Nii 30 hektarile oleks sinna minimaalselt vaja 70 inimest.