Mis toimub Anonüümsete Alkohoolikute koosolekul? „Päev oli kaine, aitäh!“ 

Alkohol on miski, mis muudab meeleolu lõbusamaks, aitab lõdvaks lasta ning sisemisi piiranguid veidi vähendada. Nii ei ole see aga kõigi jaoks. Kelle jaoks on alkohol lapsepõlvest juba normaalsus, kes tunneb end tänu sellele jumalana ning kes peidab end pidevalt probleemide eest pudeli taha. Nende jaoks on see sõltuvus, millest vabanemiseks Anonüümsete Alkohoolikute (AA) grupid koos käivadki.