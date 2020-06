Kaja Kallas: „Ootame, et peaminister astuks ise tagasi.“ Kas Ratas lubas seda riigikogule? 

„Esiteks on positiivne, et prokuratuur kriminaalasja algatas. See näitab, et neil kahtlustel ja kõhklustel, mis meil olid, on alust ja jutt, mida Keskerakond ja Jüri Ratas on püüdnud ajada, et midagi kahtlast selle rahaga seotud pole, ei vasta tõele,“ ütles tänase teate kohta opositsioonijuht Kaja Kallas.

Reformierakondlased on öelnud, et kaaluvad 50 000 euro suuruse kahtlase annetuse tõttu peaministri umbusaldamist, kuid ootavad enne ära prokuratuuri sammud. Nüüd on teade kriminaaluurimisest käes. Kas järgnevad poliitikute sammud parlamendis?

„Kuna eile ütles Jüri Ratas riigikogu infotunnis, et kui selles rahas on midagi kriminaalset, astub ta ise tagasi. Me nüüd ootame, et ta astuks ise tagasi,“ sõnas Kallas.

Õhtuleht tutvustas opositsioonijuhile Ratase ülaltoodud täpseid sõnu. Seepeale ütles Kallas: „Vaatame, mis on prokuratuuri edasised käigud ja mida nad sealt välja uurivad. Kindlasti peab umbusalduseks olema ka õige ajastus. Me teeme selle umbusalduse, kui aeg on küps.“