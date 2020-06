VIDEOD | Näljane metssiga maiustas Iisraeli koolipoisi kodutööga 

Iisraelis hakkab avalik elu pärast nädalaid kestnud karantiini normaliseeruma. Riigi suuruselt kolmanda linna Haifa elanikud seisavad aga vastamisi uute väljakutsetega. Vähene inimtegevus pandeemia ajal ning jahikeeld toovad linnatänavaile üha jultunumalt käituvaid metsloomi, kirjutab The Times of Israel.

Haifa asub Karmeli mäe jalamil – piirkond on elupaigaks paljudele metsloomadele, kes on Iisraeli seaduste kaitse all. Metssead on ka varem öösiti Haifas ringi liikunud, ent viimastel kuudel on nad julgemaks muutunud. Loomad lõhuvad tihti prügikaste ja songivad aedades. Üha sagedasemaks muutuvad probleemid on tekitanud loomakaitsjate ja metssigade minemaajamist või tapmist pooldavate linnaelanike vahel tuliseid arutelusid. Jahtimise keeld kehtestati alles möödunud aastal – enne seda tohtisid jahimehed metssigade arvukust piirata.