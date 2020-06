VIDEO | Ratas: Keskerakond teeb kriminaaluurimises prokuratuuriga koostööd 

Siseminister teatas, et politseil on olnud sellel nädalal palju tööd Lihula tulistamise uurimise ja analüüsimisega. „Ma olen vaadanud videosalvestusi sellest sündmusest ja ma ütlen ausalt, et igasugused kaastundeavaldused on pehmelt öeldes lahjad, kui vaadata videosalvestistelt, kui õõvastav see oli. Need videod on väga karmid. Olen soovitanud, et kõike muidugi ei ole ühiskonna šokeerimiseks vaja näidata, aga ma arvan, et mingeid lõike peaks avalikkusega jagama, et inimesed näeksid, kui hulle asju võib juhtuda, kui meil jätkuvad need lüngad, mis meil praegu relva taotlemisle on. Suurimad lüngad on psühhiaatrilise hinnangu andmises,“ rääkis Helme ja lisas, et ühiskonna ohutuse küsimuses on äärmiselt oluline, et ebastabiilsed inimesed ei saaks enda kätte relvi.