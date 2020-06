Iraan saadab allatulistatud Ukraina lennuki mustad kastid Pariisi 

Algselt keeldus Iraan jagamast 8. jaanuaril allatulistatud Ukraina International Airlines lennuki salvestisi. Märtsis teatas Lähis-Ida riik, et saadab mustad kastid Ukrainasse. Nüüd on arengud jõudnud sinnamaani, et kolmapäeval ütles Iraani esindaja videokõnes ÜRO haldusnõukogule, et Teheran on valmis tugevalt kahjustatud salvestusseadmed Pariisis asuvale lennuõnnetuste uurimisagentuurile (BEA) saatma.