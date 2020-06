Prokuratuur alustas Keskerakonnale tehtud 50  000-eurose annetuse uurimiseks kriminaalmenetlust 

Kriminaalmenetlus on alustatud uurimaks, kas Jana – Helen Juhaste on Keskerakonnale teadlikult teinud keelatud annetuse. Esialgsetel andmetel annab J-H. Juhastet puudutav teave – sh teave tema ametlike sissetulekute kohta – põhjuse raha päritolus kahelda. Vaid kriminaalmenetlusega saab selgitada, kas J-H. Juhaste annetas Keskerakonnale enda või kellegi teise raha ning milline on annetatud raha täpne päritolu.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul kellelegi kahtlustust esitatud ei ole. Me kontrollime kriminaalmenetlusega, kas Jana-Helen Juhaste annetas teadlikult Keskerakonnale kellegi teise raha. Kui uurimisega selgub, et see nii oli, tuleb menetlejatel välja selgitada ka see, kas erakond oli teadlik raha tegelikust päritolust ning kas ka erakonda on alus kahtlustada kuriteos - keelatud annetuse vastuvõtmises.