Nigeerias vahistati sarivägistaja, kes ründas aasta jooksul ühes linnas 40 naist 

Dangora linnapea Agmadu Yau sõnul on vägistaja vahistamine tervitatav sündmus. „Dangora elanikud on praegu väga rõõmsad ja me loodame, et õigust mõistetakse süüteole vastavalt,“ teatas Yau. Kohalikud elanikud rääkisid BBC-le, et nad elasid kogu viimase aasta hirmus. Nad kartsid isegi oma kodudes olla, sest olid kuulnud, et sarivägistaja ronib üle aedade ja vägistab naisi ka siseruumides. „Nüüd saame me viimaks suletud silmadega magada,“ mainis üks kohalik naine.