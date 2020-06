Jaak Madison: paljud valijad ei saa aru, mille poolt või vastu nad hääletavad 

"Valimispäeval ei küsita valimissedelil, kas te soovite, et teie valitud erakond teeks koalitsiooni selle või teise erakonnaga. See läheks liiga keeruliseks. Kardan, et juba praegu ei saa paljud valijad aru, mille poolt nad hääletavad või mille vastu, " sõnas Madison ja lisas, et valimistulemusi vaadates on tänasel valitsusel enamuse rahva poolehoid. "Need kolm erakonda (Keskerakond, EKRE, Isamaa, toim) said kokku enamuse häältest."