KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 7,45 miljonit diagnoositud nakatunut, 419 000 surma ja 3,77 miljonit tervenenut. Uus-Meremaa 20 päeva uute juhtumiteta 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 066 401. Eile tuvastati riigis 20 853 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 15 riiki: Brasiilia (775 184), Venemaa (493 657), Suurbritannia (290 143), Hispaania (289 360), India (287 155), Itaalia (235 763), Peruu (208 823), Saksamaa (186 866), Iraan (177 938), Türgi (173 036), Prantsusmaa (155 136), Tšiili (148 496), Mehhiko (129 184), Pakistan (119 536) ja Saudi Araabia (112 288). Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud kokku üle 50 000, on veel Kanada, Hiina, Bangladesh, Katar, Belgia, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Valgevene.

Brasiilias tuvastati eile lausa 33 100 ja Indias 12 375 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Venemaal (8404), Tšiilis (5737) ja Pakistanis (5385). Koroonaviirus levib hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2,13 miljoni nakatunu ja uusi juhtumeid lisandub võrdlemisi aeglaselt.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 115 130. Eile lisandus 982 surma – võrdluseks teatati Brasiilias 1300 surmajuhtumist. Üldarvestuses on teisel positsioonil Suurbritannia 41 128 ohvriga. Neile järgnevad Brasiilia (39 797), Itaalia (34 114), Prantsusmaa (29 319), Hispaania (27 136), Mehhiko (15 357), Belgia (9629), Saksamaa (8844) ja Iraan (8506). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 22 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud ligi 181 000 ohvrit.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (493 657/6358), Rootsi (46 814/4795), Soome (7040/324), Leedu (1733/74), Läti (1092/26).

Uus-Meremaa 20 päeva uute haigusjuhtumiteta

Uus-Meremaal on möödunud 20 päeva, mil pole tuvastatud ühtegi uut haigusjuhtumit. Olukorra teeb märkimisväärseks ka asjaolu, et riigis on peaaegu kõik piirangud tühistatud. Pärast Aucklandi naise paranemist esmaspäeval, pole riigis teadaolevalt ka enam ühtegi aktiivset Covid-19 juhtumit.