„SÄRTSUMINUTID“ | Harmooniline suhe saab lõpu mesinädalate möödudes?  

Neljapäeval räägime vabadusest suhtes.

Oled sa siis vabaabilelus või abielus. "Hea suhe lõpeb mesinädalate möödudes," teab Tiit. "Lisaksin siia veel, et 95 protsenti suhetest saab automaatselt läbi hetkel, kui üht osapoolt on petetud."

"Telgi taga tehakse kõike, aga kui koos ollakse, siis ei räägita midagi. Kõigil on topeltelud. Kodus mängitakse, et kõik on hästi. Teineteisele ei räägita midagi, sest pinge on üleval. Lihtsalt ei soovita ülekuumeneda. Pingeid on elus niigi üleliia."

Tänane harjutus on ülekuumenenud inimestele. On see juhtunud siis abielus, suhtes või töös. Harjutuse nimi on välisrotatsioon.

