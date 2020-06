PALLIKA KÜLA TRAGÖÖDIA: 61aastase Milvi tapmises esitati süüdistus noorele naabrimehele 

Veebruaris leiti Põhja-Pärnumaal Pallika külas 61aastase Milvi surnukeha. Uurimise käigus selgus, et veretöö taga võib olla naise enda naabrimees ja hea tuttav Jaan Lepla.

Prokurör Merry Tiituse sõnul joonistavad eeluurimisega kogutud tõendid pildi piinavast surmast, seetõttu on mehele esitatud süüdistus mõrvas. „Süüdistuse järgi vägistas mees naist ning peksis teda nii rängalt, et naine saadud vigastusse suri. Pärast peksmist peitis mees naise keha lähedalasuvasse metsatukka,“lausub Tiitus.

Veebruaris kirjutas Õhtuleht, kuidas hoolimata sellest, et Jaan on elanud Pallika külas aastaid, ei ole paljudel külaelanikel mehe kohta suurt midagi öelda. Mitme kohaliku sõnul on tegu vaikse mehega, kes lonkab ühte jalga, kuna sai kunagi ehitusel raskelt vigastada.