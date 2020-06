Seisukoht | Toidualatusi ei tohi alla neelata! 

Juriidiliselt võib see ju olla jokk, aga sisuliselt ikkagi ökk, et ma ei saa usaldada valmistoidu ahvatlevat nime, vaid pean pakendilt otsima vaevuloetavas kirbukirjas koostisainete loetelu. Alles sealt saan teada, et mingisuguses mango-tšiiahõrgutises on mangot näiteks protsent ja tšiiaseemneid pool protsenti. Või et karulauguampsu on eksinud üksainus õnnetu laugulehekene. Avokaadodipi nime all aga kallerdab purgis heleroheline keemiline ollus, kus nimiosalist on kaduvvähe.