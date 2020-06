Juhtkiri Juhtkiri | Kas vajame sellist rahvahääletust? ohtuleht.ee , täna, 18:05 Jaga: M

Kas tõsiasi, et vabariigi valimiskomisjon peab valitsusliidule meelde tuletama, et koalitsioonilepingus kohalike valimistega samal päeval toimuma pidava rahvahääletuse korraldamisega pole aega venitada, näitab, et hääletuse vajalikkuses pole veendunud sugugi kõik valitsuspartnerid? Selge on see, et küsimuse tõstatamisest põhiseaduse täiendamise üle, määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna, on mõnel erakonnal rohkem võita kui teisel.