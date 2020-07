„ÕHTUSÖÖK STAARIGA“ | Grete Paia sai lõpuks seda, mis tahtis 

Tšillime taas Tallinna ühes popimas meelelahutuskohas Suveterrass, külaliseks paljude noorte suur lemmik Grete Paia.

Grete on pärit Saaremaalt, kus elas ja õppis Kuressaares. Lisaks laulmisele mängib Grete klahvpille ning muusikat hakkas ta kirjutama 13-aastaselt. Juba 14-aastaselt valmis tal lugu “I’m Over You”, mille eestikeelne versioon “Lõpp sellel lool” oli raadio Elmar edetabelis kolm nädalat esikohal.

Aga Grete Paia uus laul “Maru” on mõnusalt gruuvi ja suvise minekuga träkk, mille kohta peab paika üldtuntud ütlus “kaua tehtud kaunikene”, kuid nüüd on see valmis ja seda näed juuresolevast videost. "See on lõpuks lugu, millega ka ise väga rahule jäin," tunnistab kaunitar uhkelt.

Vaata meeleolukat videointervjuud Gretega!

Pikemat intervjuud Gretega, loe juba uuel nädalal Õhtulehest.