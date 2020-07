„ÕHTUSÖÖK STAARIGA“ | Grete Paia: „Ma olen vana kooli tüdruk. Kui abielluda, siis ühe korra ja kirikus.“ 

„Mind on aina enam hakanud eraeluline pool kõnetama – viie aasta pärast tahaks tegelikult abielus olla. Ja ma olen alati mõelnud, et ma tahaks 27aastaselt esimest last saada. Lapsi võiks olla kaks,“ mõtiskleb laulja Grete Paia, kes hoiab oma eraelu kiivalt vaid endale. „Ma olen selle endale aastatega selgeks loksutanud, et ma enne sellel teemal midagi enamat ei kõnele, kui asi on ametlik. Siis on justkui pärisasi, mida võib teistega jagada.“

Sa alustasid oma staarielu 14aastaselt. Kes su leidis, mis toimus?

Kõva staarielu! (Naerab.) Oi, mul oli 13aastaselt suur armumine! Pool aastat olid tohutud hingepiinad. Otsustasin, et nüüd aitab, ma kirjutan sellest loo. See oli ingliskeelne lugu „I’m Over You“, millele Owe Petersell tegi eestikeelse teksti („Lõpp sellel lool“ – toim).

Kas see oli õnnetu, ühepoolne armastus?

See oli lapselik armumine. Suhtlen selle inimesega aeg-ajalt siiani, ta oli mu kursavend ülikoolis. Me saame väga hästi läbi ja oleme naernud selle teema üle. Kirjutasin selle laulu, salvestasin Tallinnas sugulase juures stuudios ära kenasti. Mu ema oli välismaal kaubareisil ja vanaema käis mulle peale, et saada see lugu Sven Lõhmusele ja küsi, mis ta arvab. Ma ütlesin, et lõpeta ära. Mitu päeva jagelesime ja vaidlesime. Lõpuks võtsin julguse kokku ja kirjutasingi, et ma olen see ja teine, see on minu kirjutatud laul, kuidas tundub. Ma isegi ei arvanud, et ta mulle vastab. Ma ei oodanud koostööd temaga, vaid ausat tagasisidet. Vastus tuli üllatavalt kiiresti, ta küsis, et kas mul on veel midagi ja et kümme lisapunkti, kui see on tõesti minu kirjutatud laul. Mul oli üks ingliskeelne laul veel, ainult klaveril sisse mängitud, mille ka talle saatsin. Talle meeldis see laul veel rohkem ja kutsus mind Tallinna neile stuudiosse külla. Niimoodi läkski. Esimene koostöö temaga oli, kui ma laulsin Getter Jaani plaadil paarile laulule tausta. Sealt edasi hakkasimegi selle „Päästke noored hinged“ lauluga tegelema. Ma kirjutasin selle ka 14-15aastaselt inglise keeles, Sven tegi eestikeelse teksti.