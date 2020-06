Tartumaal oli suur tagaajamine, politsei eest põgenenud Audi paiskus kraavi 

Õnnetuses ükski inimene viga ei saanud, küll said kahjustada politseibuss ning Audi. „Sündmuskohal kuriteos kahtlustatavana kinnipeetud juht toimetati arestimajja, tema kainus on veel selgitamisel. Juhtimisõigust mehel ei ole, varasemalt on politseinikud teda sarnaselt rikkumiselt korduvalt tabanud ning teda on selle eest ka karistatud. Oma teguviisi põhjendaski juht hirmuga politseinikele juhtimisõiguseta sõidul vahele jääda ning trellide taha sattuda. Täpselt nii aga juhtuski ning nüüd selgub mehe edasine saatus alustatud kriminaalmenetluses,“ lisab Virk.