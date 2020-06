TRELLIDE TAHA: onu Saša ahvatles väikseid Tallinna tüdrukuid raha, alkoholi ja amfetamiiniga 

Kohtusaalis jätab 51aastane Aleksandr sõbraliku ja malbe mulje, mis on ränkade süüdistustega pealtnäha vastuolus. Samas ütleb 15 aastat seksuaalkurjategijatega kokku puutunud vanemprokurör Andra Sild, et just sellistel inimestel ongi kõige lihtsam lastega kontakti luua.