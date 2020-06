LÄTIST MÖÖDA! Eesti tõusis ülemaailmses rahutabelis kolm kohta 

2020. aasta GPI näitas, et maailm muutus taas vähem rahumeelsemaks paigaks. Riikide keskmine rahutase vähenes aastaga 0,34%. GPId arvestatakse 23 kriteeriumi järgi, milleks on näiteks suhted naaberriikidega, poliitiline ebastabiilsus, vägivaldsete kuritööde tase, relvade kättesaadavus, siseriiklike konfliktide arv jne.

Maailma kõige rahulikumad riigid olid Island, Uus-Meremaa, Portugal, Austria ja Taani. Sama järjekord oli tabelis ka möödunud aastal. Tabeli põhjas on enamjaolt Lähis-Ida riigid. Viimasel viiel kohal on Jeemen, Lõuna Sudaan, Iraak, Süüria ja Afganistan.

Eesti asub 163 riigiga rahutabelis võrdlemisi kõrgel – 30. kohal. Eelmisel aastal olime kolm astet madalamal. Rõõmustav on ka see, et oleme möödunud Lätist, kelle leiab nüüd 34. kohalt. Kui rääkida veel lähiriikidest, siis leiab Soome 14., Rootsi 15., Leedu 36. ja Venemaa lausa 154. positsioonilt. Näiteks on Hiina 104. ja USA 121. kohal. Eestit hinnatakse kõrge rahutasemega piirkonnaks.