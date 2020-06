Süttivaid hingamisaparaate valmistanud Vene ettevõte kutsus tooted tagasi 

Venemaa riiklik tervishoiuamet peatas Aventa-M meditsiiniliste hingamisaparaatide kasutamise 13. mail – loetud päevad pärast Moskvas ja Peterburis toimunud põlenguid . Täpsemalt keelati aparaadid, mis olid valminud pärast 1. aprilli Sverdlovski oblastis asuvas UPZ tehases. See oli koroonapandeemia käes vaevlevale Vene tervishoiusüsteemile karm löök.

Riikliku juurdluse eesmärk on teada saada, miks puhkesid kahes Venemaa haiglas ohvritega lõppenud tulekahjud. Mõlema haigla patsientideks olid koroonaviirusega nakatunud inimesed. UPZ tehast kontrolliv elektroonikaettevõte KRET kinnitas 4. juunil riiklikule tervishoiuametile saadetud teates, et kutsub kõik veaohtlikud masinad ohutustestide tegemiseks tagasi.

KRET teatas, et võivad teste läbi viia nende oma tootmistehases, ent ka masinate praeguses asukohas. Tootja lubas katta kõik kulud. Varem on ettevõte teatanud, et katsetab tehases kõiki uusi hingamismasinaid täisvõimsusel vähemalt 100 tundi.