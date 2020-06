Noored majanduslangusest: kes juba möödunud aastal töösuhteid lõi, see tühja rahakotti kannatama ei pea 

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik märkis, et eriti keeruliseks läheb teenindussektoril, mistõttu on noortel keerulisem leida harjumuspäraseid lihtsaid töid. Haapsalu Kutsehariduskeskuses sel aastal majutusteeninduse eriala lõpetanud Helena kinnitab: "Praegusel ajal pole just kerge tööd leida, seega tuleb haarata sellest, mida pakutakse."

Helenal endal on siiski hästi läinud. Sel kevadel leidis ta endale hõlpsasti töö tänu sellele, et oli samas asutuses juba eelmisel suvel töötanud. "Arvatavasti kui sellist head võimalust poleks olnud siis oleksin hetkel hädas," lisab ta.

Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureuse õpinguid lõpetav Catlin jagab sarnast kogemust. Ka tema jaoks ei osutunud töö leidmine keeruliseks, sest ta jätkab tööd samas kohas kus eelmiselgi suvel. Kui aga Catlin kevade alguses veel alles Tartus omale erialast tööd otsis, ei olnud tema hinnangul tööotsi eriti palju pakkuda.

Kuigi Catlini palk pole kriisi mõju tunda saanud, leiab ta, et isegi kui see juhtuks, poleks sellest probleemi: "Väiksem sissetulek on parem kui mitte midagi." Kui vaja, on nooruk nõus ka mõnel muul erialal kätt proovima – raha ju peab teenima.

Catliniga koos saab sel suvel bakalaureuse kraadi kätte kursaõde Gerda. Tema hakkas erialast tööd otsima juba sügisel. "Olin arvestanud, et mul oleks kolmandal kursusel võimalikult vähe õppida ja saaksin juba kooli kõrvalt tööle hakata," rääkis neiu oma plaanidest. Ka Gerda otsis erialast tööd, kuid hoopis Tallinnas. Napilt enne eriolukorra algust ta selle ka leidis. Tõeline vedamine, sest Gerda on kursusekaaslaselt kuulnud, et sel kevadel pole sugugi nii lihtne töökohta leida kui tavaliselt. Palk ei ole Gerda jaoks mõjutav faktor. Kõige tähtsam on töö juures uusi kogemusi omandada ja ennast täiendada.

Samal arvamusel on ka Tartu Ülikoolis majandusteaduste bakalaureuse omandanud Karl: "Kui veidi vähem makstakse, pole hullu. Oluline on siiski erialast tööd teha. Muidu on teadmised justkui maha visatud." Kuigi Karl pole veel endale töökohta soetanud, loodab ta samuti eelmisel aastal praktikal loodud soojade suhete peale.

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ettevõtluse ja projektijuhtimise eriala lõpetanud Oliver kiidab, et lisaks juba eelmise aasta sügisest olemas olevale töökohale on talle suveks veel mitmeid teisigi tööpakkumisi tehtud. Oliver leiab, et tööpakkumisi tegelikult jagub, kuid enamasti otsitakse lihttöölisi. "Lõpetajad panevad rohkem rõhku sellele, et leida erialast tööd, mida praegu väga palju ei pakuta. Seetõttu võib öelda, et on ka palju töötuid. Keegi ei taha seda lihttööd teha," lisab noormees.