„MIS MUSS ON?“ | Räpiblogi "vabaflow" eestvedaja: kes olen mina, et öelda artistile, mis on hea ja mis halb lugu?

Foto: Mari Luud

"Mis Muss On?" on Õhtulehe muusikasaade, mis lahkab lisaks tavapärasele mussijutule ka artisti mõtteid tavaelust. Õhtulehe produtsendi Märt Niidassoo hooaja eelviimase saate külalisesks on kohaliku räpiskeene viimase aja aktiivseima arvustusblogi vabaflow eestvedaja Aleksander Algo.