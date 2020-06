Milliseid jaanide kombeid järgida ning kuidas pidupäevaks ette valmistuda? 

Kuid mis püha see õigupoolest on ning millised on jaanipäeva traditsioonid?

Suvisel pööripäeval juuni lõpus on põhjapoolkeral päev kõige pikem ja öö kõige lühem. Sel päeval ei lähegi täiesti pimedaks, maad katab vaid müstiline ja romantiline videvik. Pärast pööripäeva hakkavad päevad taas lühemaks ja ööd pikemaks minema. Seega on jaanipäeva paiku suvi justkui oma tipus.

23. juuni ehk jaanilaupäev on eestimaalastele tähtis päev, mil töötegemisele ei mõelda. See on puhke- ja pidupäev, mille keskmeks on jaanituli. Külades ja linnades leiab väga palju jaanipidusid ning jaanituled lõõmavad ka eraaedades. Jaaniõhtul lauldakse ja tantsitakse ning julgemad hüppavad üle jaanitule. Omal kohal on ka jaanipäeva mängud, millest enimlevinumad on köievedu, kummikuviskamised ning erinevad jõukatsumused.

Üsna tihti räägitakse jaaniööl sõnajalaõie noppimisest, kuid kui tihti seda tegelikkuses tehakse? Uskumuse järgi õitseb sõnajalg vaid kord aastas, jaaniööl, ning selle leidja saab rikkuse ja õnne. Sõnajalaõit tuli metsast otsida üksinda. Praegusel ajal seostatakse seda pigem armastuse ja õnne leidmisega ning sõnajalaõit soovitatakse taga ajada kahekesi.

Kuna jaaniöö on aasta kõige lühem öö, püsis komme, et magama ei minda.

Jaanipäeva kombed näevad ette ka saunas käimist, sest vanasti usuti, et see toob head tervist.

Võib öelda, et nüüdisaegse folkloori juurde käib ka jaaniilma üle naljatamine. Jaanipäeva paiku jõuab ametlikult suvi kohale ning võiks eeldada, et just siis on aasta parim ilm. Reaalsus muidugi nii proosaline pole, sest läbi aastate on jaanipäeval lõõmanud päike, kuid kallanud ka lörtsile sarnanevat vedelikku. Niisiis visataksegi nalja, et jaanipäeval ja jõulude perioodil on ilm sedavõrd sarnane, et võib isegi kanda samu riideid.