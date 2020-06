KURITEGUDE ANALÜÜS | Kas relvalubade karmistamisest on ikka kasu? Kui paljud kriminaalid haaravad hoopis ebaseadusliku tapariista järele? 

6. juunil Lihulas toimunud tulistamiste järellainetusena on tekkinud ühiskondlik ootus, et relvalubade väljastamine muutuks rangemaks. Ent kas sellest oleks abi? Õhtuleht otsis viimase kolme ja poole aasta kohtulahendite hulgast välja sellised, kus kõlasid lasud. Selgus, et rohkem ja raskemaid kuritegusid on sooritatud just ebaseaduslike relvadega.

Relvalubade karmistamise ühiskondliku ootusega on kaasa läinud ka poliitikud ja ametnikud, kes lubavad igati seaduslike relvadega kaks inimest tapnud ja kolme haavanud Mikk Tarraste juhtumi põhjal laiendada kuritegude nimekirja, mille sooritajatelt võetaks igaveseks ära õigus relva kanda.

Loe ja võrdle, milliseid kuritegusid on sooritatud seaduslike relvadega ja milliseid ebaseaduslikega või siis selliste relvadega, mis ei nõuagi relvaluba.