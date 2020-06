UURIMINE LÕPETATI! Rootsi võimud on seisukohal, et Olof Palme tappis 20 aastat tagasi surnud kahtlusalune 

Peaprokurör Krister Petersson avaldas, et uurimine lõpetatakse ning peamiseks kahtlusaluseks jäi 20 aastat tagasi surnud Stig Engström, kes töötas tollal kindlustusfirmas Skandia. „Ta suri 2000. aastal, mis tähendab, et teda pole võimalik sppdi mõista. Seetõttu on uurimine suletud,“ sõnas Petersson. Lõuna-Aafrika seoste kohta pole võimude sõnul piisavalt tõendeid.

Peaminister Palme mõrvati teel kinost koju

Olof Palme jalutas koos abikaasa Lisbetiga 28. veebruaril kinost koju. Enne metroosse sisenemist ilmus nende lähedale mõrvar, kes peaministrile kuuli selga lasi. Väidetavalt suri mees silmapilkselt. Tapja tulistas põgenedes ka Lisbeti suunas, ent too lask ei tabanud. Vaatamata sellele, et juhtumiga seoses küsitleti enam kui 10 000 inimest ning süüd tahtis enda peale võtta üle 100 tegelase, pole siiani mõrva asjaoludes selgusele jõutud.

Aastate jooksul levis Palme mõrva kohta palju teooriaid. Süüdlasteks on arvatud nii üksikisikuid kui ka grupeeringuid. 1988. aasta lõpus vahistati kuritegeliku taustaga Christer Petterson, keda Lisbet Palme mõrvariks pidas. Petterson mõisteti järgneval aastal süüdi, ent piisava tõestusmaterjali puudumise tõttu ta vabastati. Uurijad on kahtlustanud, et tapjaks võis olla näiteks esimesena sündmuspaika ilmunud kindlustusfirma töötaja Stig Engström ehk „Skandia mees“, kellel oli väidetavalt juurdepääs .357 Magnum revolvrile, mille sarnast kasutati ka mõrvas. Samuti on uuritud ka seost Lõuna-Aafrikaga, sest sotsiaaldemokraadist minister oli tuline apartheidipoliitika kriitik.