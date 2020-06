Politsei otsib Räpina vallas oma kodust lahkunud 64aastast Viktorit 

Kagu jaoskonna politseileitnant Signe Saarepuu rääkis, et politsei alustas eile pealelõunal teate laekudes kohe otsinguid mehe kodu lähistelt. Üle vaadati nii maja ümbrus, maja juurest alevi vahele viivad teed, midamööda Viktor tavaliselt poodi liikus, raudteeäärne ala ning ka piirkonda jäävad veesilmad ja nende kaldapealsed. „Kadunud mehe kodukant ning selle lähiümbrus vaadati üle ka droonilennul, kuid seni meest leitud ei ole ning otsingud jätkuvad,“ lisas Saarepuu. Ta lisas, et toanaabrit sõnul on Viktor vaikne mees, hoiab pigem omaette ning piirkonnas tal sõpru ning seltsilisi olema ei pidavat.