VIDEO | Tallinna linn annab oma tegevusest ülevaate, kohal on ka Ester Öpik terviseametist 

Öpik tõi välja, et eri- ja hädaolukorrad on küll läbi saanud, kuid sellest hoolimata ei ole viirus täielikult kadunud. See kuidas me viirusega hakkama saame sõltub tema sõnul puhtalt meie endi käitumisest ja ettevaatusest.

Öpiku sõnul peab olema valmis selleks, et igapäevased testitulemused võivad olla väga erinevad. Terviseameti töö on vaadata nende numbrite taha. „Viimasest 11 uuest testitulemusest on 10 Harjumaalt ja 1 Ida-Virumaalt,“ sõnas ta. Täpsemalt Tallinna kohta ütles Öpik, et pealinnas on aktiivseid haigeid kokku 53 ja lähikontaktseid on 82. Ka tänaste juhtumite puhul on Öpiku sõnul sagelu näha, et nakatumine tuleb lähikontaktsete kaudu ehk pereliikme, tööaaslase või mõne taolise inimesega, kellega füüsiliselt tihedamini kokku puututakse. Öpik tuletab meelde, et kõikide suuremate pidustustega peab olema siiski ettevaatlik ja pidama kinni ohutusreeglitest.