ÕL VIDEO | „JÄRGMINE PEATUS“ | Tõeliselt soodne puhkusekoht Budapest – kaunis, kuid räbal tänavapilt ning eriline Doonau idüll 

Eliisa kinnitusel on Budapest ideaalne puhkusesihtpaik, sest midagi leidub igaühele. Eriti põnev võib tema hinnangul olla just noortel või lastega peredel. Ta nendib, et kuigi turistisihtkohad on tehtud väga ilusaks ja esinduslikuks, on üldmulje veidi… räbal. Kahjuks leidub linnapildis ka palju kodutuid. Juhtuda võib sedagi, et maja küljest kukub ära tükk!