„SÄRTSUMINUTID“ | Võta sisse laibapoos ja lase närvilisel elul endast mööda vuhiseda 

Kolmapäev. Meie liikusime Tiiduga vahelduseks Liipa tallu Jõelähtme vallas, kus on hea rahulik atmosfäär ja ideaalne koht joogatamiseks rohelisel murul.

"Oma keha tuleks regulaarselt lahti hoida, siis on suhetega hästi, seksist rääkimata," teab Tiit. "Lahtine keha annab sulle kõrgema energeetika. Eriti olulised on puusad. Puusad lahti. Sellest oleme korduvalt oma "Särtsuminutites" rääkinud."

"Soovitan ka maakodus vahel mitte midagi teha. Lihtsalt istuda ja olla. Inimesed rahmeldavad oma maakodus liiga palju. Nagu "Tões ja õiguses", lootes et töö teeb õndsaks. Seepärast soovitangi oma tänases harjutuses võtta sisse laibapoos ja lõdvestuda."

"Mõtlete, küll, et mis selles keerulist on, aga kui hakkate end vaatlema, siis saate aru et teie reied on pinges, õlad on pinges, vaagen on kinni ja lisaks te isegi ei hinga. Laibapoosis olles peaksite tundma kerget vibratsiooni oma kehas, siis on kindel, et see on pingevaba."

Tiit näitab ette ka paar lihtsad massaaži võtet, mida võide iseendale hommikuti teha. Peale duši all käimist, hõõruge end kookosrasvaga kokku ja... Vaadake täpsemalt videost!