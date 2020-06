KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 7,3 miljonit diagnoositud nakatunut, 413 000 surma ja 3,6 miljonit tervenenut. Brasiilias taastati andmeid 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 045549. Eile tuvastati riigis 19 056 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 15 riiki: Brasiilia (742 084), Venemaa (485 253), Suurbritannia (289 140), Hispaania (289 046), India (275 413), Itaalia (235 561), Peruu (203 736), Saksamaa (186 516), Iraan (175 927), Türgi (172 114), Prantsusmaa (154 581), Tšiili (142 759), Mehhiko (124 301), Pakistan (113 702) ja Saudi Araabia (108 571).

Brasiilias tuvastati eile lausa 31 197 ja Venemaal 8595 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Indias (8852). Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud kokku üle 50 000, on veel Kanada, Hiina, Katar, Bangladesh, Belgia, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Valgevene. Koroonaviirus levib hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2,1 miljoni nakatunu ja uusi juhtumeid lisandub võrdlemisi aeglaselt.