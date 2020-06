EESTI PANK HOIATAB: kriis tabab kõige tugevamalt noori ja naisi 

Prognoosi kohaselt on euroala üldine majanduslangus 2009. aasta masuaegsest miinusest veelgi suurem. Karmi stsenaariumi kohaselt võib tänavune langus ulatuda suisa 12,6 protsendini, leebe stsenaariumi kohaselt langeb majandus 5,9 ja põhistsenaariumi korral 8,7 protsenti.

2009. aastal oli keskmine euroala majanduslangus samas 4,5 protsenti. Tõsi, järgmiseks aastaks ennustatakse majanduskasvu, kuid sedagi parima prognoosi kohaselt 5,2 protsenti.

Eestile endale tähendab tänavune aasta põhistsenaariumi korral 10-protsendilist majanduslangust (vahemikus 7-14%). 2009. aastal oli see protsent isegi suurem - 14,1 protsenti. Järgmisel aastal loodab Eesti Pank näha aga juba majanduskasvu 8,5 protsenti.

Kui eelmise kriisi ajal tabas majandushaamer kõige tugevamalt ehitussektorit, kus muutus kindlustundes oli ligi 70 protsenti, siis seekord on samasuguse löögi all teenindussektor. Kuna selles sektoris on kõige enam tööl noori ja naisi, mõjutab sissetulekute kadu ja tööpuudus kõige enam neid. Kaubanduse, ehituse, tööstuse ja tarbijate kindlustunde langust eeldatakse eelmisest masuaegsest madalamaks.

Vaatamata riigipoolsetele töötasu hüvitise meetmetele on töötute arvu kasv olnud masuaegsest hüppeliselt kõrgem. Eriolukorra kehtestamisest alates on töötuid juurde tulnud ligi 15 000. Seda 11 nädala pikkuse perioodiga, sama palju kaotas töö masu ajal 18 nädalaga.

Esimesed aktiivsema majandustegevuse taastumise märgid hakkasid endast märki andma aprilli lõpus, enne seda oli näiteks sõiduautode liiklustihedus kohati tavapärasest isegi enam kui 40% väiksem, paiksete telefonide osakaal aga üle 60 protsendi ja pea poole võrra langesid ka kaardimaksete summad.

Kuigi palgalanguseks ennustab Eesti Pank vaid -1%, on see märgatavalt suurem erasektoris, sest aasta jooksul on näiteks avalikus sektoris palgad isegi tõusnud. Erasektoris võib tänavune palkade langus olla umbes 15%. Järgmisel aastal peaks palgad püsima ja 2022. aastaks prognoositakse juba palkade tõusu.