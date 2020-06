Õigusteadlane: seaduste järgi olnuks äärmiselt raske keelduda Mikk Tarrastele relvaluba andmast 

Ginteri sõnul on Eestis erakätes olevate relvade arv õnneks suhteliselt väike. Kui USAs hinnatakse, et 100 elaniku kohta on erakätes 120 relva, siis meil on erakätes vaid üks relv iga kahekümne elaniku kohta. „Tänu sellele toimub meil ka relvadega seotud kuritegusid suhteliselt harvem. Ilmselt seetõttu polegi osatud meie relvaseaduses ette näha, et relvaloa andmine võiks teatud kuritegude puhul olla välistatud, sõltumata karistatuse kustumisest,“ rääkis Ginter.