Vastutav väljaandja: Võrumaa Teataja on kasumlik kõikide kriiside ajal 

Teate selle kohta, et ajalehe ilmumine jääb hõredamaks, avaldas Võrumaa Teataja vaid korra – 19. aprillil. Ajalehe pikaaegne tellija Urve kirjeldas, et ta nimme ajas neil päevil ilmunud lehenumbrites näpuga järge, kuid see jäi ainsaks teateks. Mitte üheski artiklis ega toimetuse pöördumises polnud põhjendatud ega selgitatud, miks toimetus nii talitab. „Kompenseerime seda (harvemat ilmumist – toim) reedel ilmuva lehe oluliselt suurema mahuga – 12 lehekülge,“ ütleb Kalev Annom. Urve kui tellija tunneb ennast petetuna. Mitte sellepärast, et vähema reklaami pärast on ajaleht õhemaks jäänud ega sellepärast, et ka artiklite maht on nädala arvestuses kahanenud, vaid et toimetus ei vaevu seda lugejale ütlema: „Ma saan aru sellest, et kui majandusel on kehvem, siis on ajalehel kitsas käes, aga nad võiksid vähemalt lugejat austada ja seda selgitada.“